"Голос" зафиксировал 149 нарушений на выборах в Петербурге

Движение в защиту прав избирателей "Голос" с момента, когда сегодня, 8 сентября, в России начались региональные выборы, в режиме реального времени фиксирует все нарушения электорального законодательства, поступающие от граждан.

Так, по состоянию на 11:30, в Петербурге наблюдатели сообщили о 148 нарушениях.

В частности, распространены такие заявления, как незаконное удаление с участков членов комиссии с решающим правом голоса; некоторые рассказывают о якобы имеющих место вбросах и каруселях.

Информируют в том числе и о следующих недочетах. Например:

" По открепительным пришел гражданин, получил бюллетень на губернаторские и муниципальные. При этом прописан в другом районе прописан: имел право голосовать по открепительному только по губернаторским". (УИК 1465)

" Комиссия написала заявление в полицию на члена ПСГ о препятсвовании работе комиссии по причине нахождения ЧПСГ в помещении хранения избирательной документации, в т.ч. бюллетеней вне помещения для голосования. Собираются ехать в суд за решением по удалению с УИК". (УИК 2125)

"Во многих бюллетенях в разных УИКах Острова Декабристов обнаружен типографический брак — точка в окошке за кандидата от "Единой России" Наталью Иванову. В 172 и 173 изымают бюллетени, в 170 отказываются".

"Подвезли группу военных. Стоят в очереди к одному конкретному члену комиссии. Почти сразу после открытия участка их привезли. Уже более получаса голосуют. Председатель комиссии не разрешает наблюдателям (даже с ПСГ) проверить регистрацию в паспорте военнослужащих. На вопросы наблюдателей сами голосующие (срочники они нет) не отвечают". (УИК 134)

В день выборов кандидаты в муниципальные депутаты и члены УИКов столкнулись с трудностями. Члена УИК 1614 Анну Шлейникову облили зеленкой, перед этим предложив деньги за "сговорчивость" Двое неизвестных ударили члена УИК 1619 Георгия Медвинского, когда он направлялся в избирком.

Очевидцы сообщают о том, что в МО "Морской" избирателей на выходе с участков встречают некие "социологи", которые спрашивают у граждан, за кого они проголосовали.