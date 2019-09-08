СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

Семена Скобелева, который является членом УИК с правом совещательного голоса на одном из "дачных" участков в Псковской области, избили коллеги, пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на члена организации "Голос" Владимира Жилинского.

Причиной послужили разногласия в том, как заполнять заявления на надомное голосование. Выразив протест против действий других членов УИК, Скобелев подвергся нападению.

После обработки 0,1 процента бюллетеней врио губернатора Александр Беглов набирал свыше 83 процентов.

Всего экстерриториальных участков для голосования в отдаленном регионе открылось 15.

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