Появились первые данные подсчета голосов за кандидатов в губернаторы

После подсчета 0,1 процента бюллетеней на выборах главы Петербурга врио губернатора Александр Беглов лидирует с внушительным отрывом от преследоватей: чиновник набирает 83,61 процентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на первые данные ЦИК. Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 11,23 процентов, эсер Надежда Тихонова - 5,16 процентов.

Явка по состоянию на 18 часов составила 23,69 процента.

Вместе с губернаторскими в Петербурге одновременно голосовали и на муниципальных выборах.

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