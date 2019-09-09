По данным ГАС "Выборы" по состоянию на 3:03 9 сентября врио губернатора Александр Беглов набирает 64,53% голосов избирателей. Обработаны уже более половины бюллетеней.

На втором месте на данный момент кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова с 16,97% голосов избирателей.

У выдвинутого "Гражданской платформой" Михаила Амосова пока 15,85% голосов.

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