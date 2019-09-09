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4:53

Беглов пока остается на уровне 64,43% поддержки избирателей

фото ЗакС политика Беглов пока остается на уровне 64,43% поддержки избирателей

По состоянию на 4:30 9 сентября врио губернатора Александр Беглов набирает 64,43% голосов избирателей. Информация об этом опубликована в ГАС "Выборы". 

Второе место по-прежнему остается за депутатом Законодательного собрания Надеждой Тихоновой, представляющей "Справедливую Россию". На ее счету 17,05% голосов.

Еще один петербургский парламентарий Михаил Амосов по итогам подсчета более 70% бюллетеней получил 15,86% голосов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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