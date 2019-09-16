В повестку первого осеннего заседания ЗакСа попал только один вопрос

Осенняя сессия Законодательного собрания Петербурга начнется в среду, 18 сентября. В проекте повестки ближайшего заседания только один вопрос – инаугурация избранного губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Начало церемонии запланировано на 11-00.

Вишневский отметил, что на нее не пойдет, поскольку ему противно. Состоявшиеся губернаторские выборы он назвал «фарсом».

Напомним, Горизбирком подвел итоги выборов губернатора 11 сентября. Беглов получил 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%.

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