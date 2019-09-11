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9:21

Горизбирком подвел итоги губернаторских выборов

фото ЗакС политика Горизбирком подвел итоги губернаторских выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия официально подвела итоги голосования на губернаторских выборах. Решение принято на заседании 11 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Как заявил председатель Горизбиркома Виктор Миненко, всего в Петербурге 3 814 877 избирателей. Абсолютное число проголосовавших людей составило 1 147 045, а действительное количество бюллетеней - 1 109 814, добавил Миненко. Он уточнил, что явка составила 30,07%.

Больше всего голосов избиратели отдали за врио губернатора Петербурга и самовыдвиженца Александра Беглова - 734 903. За кандидатку от «Справедливой России» Надежду Тихонову проголосовали 192 114 избирателя, за выдвиженца от «Гражданской платформы» Михаила Амосова - 182 797.

Таким образом, избранным губернатором становится Беглов, заявил председатель Горизбиркома. Временный глава города получил 64,43% голосов, уточнил Миненко.

За проект решения проголосовали 13 членов Горизбиркома, «против» была член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она заявила на заседании особое мнение. Она отметила, что в процессе выдвижения не было соблюдено равенство кандидатов. Не все были гладко и в день голосования, считает Покровская. Она сообщила, что ее смущает большое количество надомного голосования. Во многих случаях ситуация надомного голосования не соблюдалась, уверена Покровская. Она напомнила, что была информация и о подкупе, и о «каруселях» на прошедших выборах, об отстранении наблюдателей, которые фиксировали нарушения. Также член ГИК от «Яблока» рассказала о других нарушениях и заявила, что не уверена в действительном отражении воли избирателей в итоговых протоколах голосования. 

О том, что стоит провести большую аналитическую работу после выборов, заявила член ГИК от «Справедливой России» Екатерина Фесик. Она отметила, что это касается не только губернаторских выборов, но и муниципальных.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:56    
11:30 Да, Беглов уже не молод.

11:30    
Опять это старьё.Надоело.

Страница 1-ая (всего: 1)
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