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Муниципал

16 сентября, 19:53

Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»

фото ЗакС политика Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»

Кандидаты от «Единой России» получили 14 мандатов в муниципальном совете МО «Гагаринское». По спискам партии власти избралась и Галина Трифонова, возглавлявшая муниципалитет более 10 последних лет.

Два места досталось представителям ЛДПР, один мандат получила КПРФ, еще трое избрались самовыдвиженцами.

Напомним, в избирательной комиссии МО «Гагаринское» на этапе регистрации кандидатов были замечены «фейковые» очереди. Председатель ИКМО Алекси Цхададзе лично участвовал в схемах по затягиванию приема документов от выдвиженцев, жалуясь, что устал от безделья. Позже он был избран муниципальным депутатом МО «Звездное».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16 сентября, 20:45    
Цхададзе на УИК№1329 приписали 180 голосов. Он набрал 107, а в ГАС выборы внесли 187. ЕдРоссы даже свою Есионову кинули ради этого плута. Реально проходной  была Асташова, но у неё -145. И это только на одном избирательном участке.
Такая же липа по всем кандидатам в МО Звёздное, где председатель ИКМО Сергеева.
В ТИК №19 сидит Козлов и все жалобы складывает под скатерть.
Куда прокуратура смотрит и следком!

16 сентября, 20:21    
В Московском районе сложилась устойчивая преступная группировка, связанная с районной администрацией и "Единой Россией" (лично курирует руководитель этой фракции в ЗАКСе Тетердинко), прикрывает её секретарь горизбиркома Жданова, которая когда-то работала председателем ТИК№19 в этом районе. Уже много лет они занимаются фальсификациями на выборах всех уровней.

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