Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»

Кандидаты от «Единой России» получили 14 мандатов в муниципальном совете МО «Гагаринское». По спискам партии власти избралась и Галина Трифонова, возглавлявшая муниципалитет более 10 последних лет.

Два места досталось представителям ЛДПР, один мандат получила КПРФ, еще трое избрались самовыдвиженцами.

Напомним, в избирательной комиссии МО «Гагаринское» на этапе регистрации кандидатов были замечены «фейковые» очереди. Председатель ИКМО Алекси Цхададзе лично участвовал в схемах по затягиванию приема документов от выдвиженцев, жалуясь, что устал от безделья. Позже он был избран муниципальным депутатом МО «Звездное».

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