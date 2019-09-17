На активиста "Весны" Хорошенина составили протокол из-за баннера о квартире Беглова

В отношении активиста «Весны» Валентина Хорошенина составили протокол из-за акции с баннером о квартире избранного губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает «Правозащитное Яблоко».

Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения акции).

Хорошенина и еще одного активиста, Макара Андреева, задержали 6 сентября. Тогда они вывесили на Новоизмайловском мосту баннер с критикой Беглова и напоминанием о расследовании о его квартире в Москве. Баннер практически сразу сняли, а когда активисты поднимались со спуска набережной, их встретили полицейские.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что стоимость квартиры Беглова в Москве может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода чиновника и его семьи за последние несколько лет. В штабе Беглова опровергли эти данные, заявив, что квартира покупалась на этапе строительства за сумму, в десять раз меньше приведенной в расследовании.

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