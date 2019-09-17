МО "Гагаринское"  вновь возглавила Трифонова

В МО "Гагаринское" 17 сентября состоялось первое заседание нового совета муниципальных депутатов после выборов 8 сентября. Большинством голосов главой муниципалитета вновь избрана Галина Трифонова.

Представительница "Единой России" Трифонова ранее возглавляла "Гагаринское" более 10 лет. В муниципалитете она с первого созыва.

Всего в совет "Гагаринского" переизбрались одиннадцать депутатов из пятого созыва. Девять из них представители "Единой России" и двое из ЛДПР. Среди новичков пятеро единороссов, три самовыдвиженца и один представитель КПРФ.

Напомним, в избирательной комиссии МО «Гагаринское» на этапе регистрации кандидатов были замечены «фейковые» очереди. Председатель ИКМО Алекси Цхададзе лично участвовал в схемах по затягиванию приема документов от выдвиженцев, жалуясь, что устал от безделья. Позже он был избран муниципальным депутатом МО «Звездное».