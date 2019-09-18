Активиста "бессрочки" задержали возле места празднования инаугурации Беглова

У решетки Таврического сада по поступившей от граждан жалобе задержали Семена Ткачука, известного своим участием в движении "бессрочный протест". Он встал с плакатом именно на этом месте, поскольку вечером 18 сентября в Таврическом дворце намечалось празднование инаугурации избранного губернатора Петербурга Александра Беглова.

Ткачука увезли в 76 отдел полиции. В одиночном пикете он смог простоять, развернув плакат с надписью "Фальсификатор", не более одной минуты.

По словам лидера "Красивого Петербурга" Красимира Врански, обнародовавшего эту информацию, в настоящий момент количество правоохранителей в центре города "зашкаливает".

Утром 18 сентября процедура инаугурации Беглова прошла в стенах Мариинского дворца. На выборах 8 сентября он получил 64,43 процентов голосов избирателей, победив в первом туре.

Задержан Семен Ткачук, который стоял в одиночном пикете у Таврического дворца, где сегодня должно пройти празднование инаугурации Александра «фальсификатора» Беглова.



Ткачук задержан, везут в 76 оп. Основание задержания - жалоба на массовое мероприятие — Красимир Врански (@BpaHcku) 18 сентября 2019 г.

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