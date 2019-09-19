Беглов предложил ЗакСу утвердить вице-губернаторов: состав тот же, что и при врио

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуры вице-губернаторов, которые депутатам предстоит утвердить на ближайшем заседании 25 сентября, передает Znak.com.

Никаких изменений в составе правительства не произойдет, он остался прежним со времен, когда Беглов в качестве врио губернатора произвел кадровые перестановки в январе 2019 года. Тогда вице-губернаторами стали Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

Также вице-губернаторами останутся Николай Бондаренко, Анна Митянина, Олег Марков и Владимир Кириллов, получившие свои должности еще при Георгии Полтавченко.

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