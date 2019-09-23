Тихонова предложила ввести в федеральное экологическое законодательство понятие «запах»

Депутат Законодательного собрания и экс-кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова разработала проект федерального закона о необходимости оценивать качество воздуха у промзон и свалок по запаху, а не только по химическому составу.

В пояснительной записке к документу говорится, что нормативы запаха уже действуют во многих европейских странах. Право установить нормативы в российских регионах предлагается предоставить властям субъектов федерации. В Петербурге – городской администрации.

- Мы получаем очень много обращений от жителей, которые жалуются на постоянный запах, на то, что дома невозможно открыть окна. А ответственные за это органы только разводят руками: «мол, ничего не можем сделать, если норма загрязняющих веществ в воздухе не превышена». Тем временем новые жилые кварталы появляются все ближе и ближе к промзонам, мусорным полигонам… Норматив запаха позволит изменить качество жизни горожан, - прокомментировала Тихонова.

Инициатива внесена на рассмотрение петербургского ЗакСа. В случае, если региональный парламент одобрит документ, он будет направлен в Госдуму.

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