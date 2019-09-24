Известные деятели культуры написали Медведеву о необходимости закрыть "московское дело"

Отечественные актеры, журналисты, писатели и общественные деятели обратились с коллективным письмом к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором они напоминают о том, что десять человек находятся в местах лишения свободы за свое присутствие на улицах Москвы 27 июля и 3 августа - дни проведения несанкционированных акций. "Московское дело", пишут они, должно быть полнностью прекращено.

Отдельно они рассматривают случай находящегося в СИЗО Алексея Миняйло - 34-летнего мужчины, занимающегося благотворительностью, который был задержан уже после проведения акции 27 июля и не появлялся в центре столицы в часы ее проведения.

"Мы считаем, что Алексей Миняйло не должен сидеть в тюрьме, ему не предъявлено обвинение ни в каких насильственных действиях", - говорится в письме, которое подписали такие знаменитости, как Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Андрей Звягинцев, Михаил Ширвиндт, Людмила Улицкая и многие другие.

26 сентября суд будеет рассматривать вопрос о продлении Миняйло меры пресечения.

Характерно, что несколькими часами ранее о справедливости преследования активистов категорично высказался президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он убежден, что в сторону полицейских нельзя бросаться даже пустыми пластиковыми стаканчиками и что за такой ужасный проступок в США можно мгновенно получить пулю в голову в качестве адекватного ответа.