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11:20

ЗакС утвердил Батанова вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС утвердил Батанова вице-губернатором Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 сентября начали утверждение кандидатуры заместителей губернатора, предложенные градоначальником Петербурга Александром Бегловым.

Все они и раньше действовали в команде главы города.

Беглов, представляя вице-губернаторов в ЗакСе, назвал их своими соратниками и единомышленниками и отметил, что они уже доказали свой профессионализм.

Первым одобрение депутатов получила кандидатура "транспортного" вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев спросил у него про принципиальные отличия в схемах реализации проектов Западного и Восточного скоростных диаметров. Батанов ответил, что ВСД также будет возводится с привлечением частных средств. Он также отметил, что первый участок трассы будет построен за счет инвестора, федерального бюджета и городской казны 

"Яблочник" Борис Вишневский спросил о медленных темпах развития городского метро. Батанов ответил, что за полгода ситуация с подземкой изменилась: новые станции возводятся, а мостостроители перестали бастовать.

- Полгода назад ситуация у забора Смольного напоминала ситуацию у Горбатого моста возле Белого дома в девяностые, - напомнил Батанов.

Позже Вишневский и депутат Максим Резник раскритиковали работу Батанова из-за срыва сроков открытия станций Фрунзенского радиуса.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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