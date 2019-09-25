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15:06

Новый депутат ЗакСа Иткин вошел в комиссию по социальной политике

фото ЗакС политика Новый депутат ЗакСа Иткин вошел в комиссию по социальной политике

Начавший работу в Заксобрании с осенней сессии депутат от ЛДПР Павел Иткин вошел в состав парламентской комиссии по социальной политике. Депутаты приняли соответствующее постановление 25 сентября.

Иткин получил мандат депутата ЗакСа летом 2019 года, после того, как его однопартиец Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям Смольного. 

Вскоре стало известно, что в ЛДПР решили поручить новому депутату руководство фракцией в ЗакСе.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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