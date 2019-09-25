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21:07

Движимый идеей люстраций, профессор Соловей дал совет российским судьям

фото ЗакС политика Движимый идеей люстраций, профессор Соловей дал совет российским судьям

Политолог, в недавнем прошлом профессор МГИМО Валерий Соловей, постоянно анонсирующий скорые общественно-политические перемены, публично поприветствовал идею запрета на профессию в ближайшем будущем для тех представителей судейского корпуса, кто выносит заведомо неправосудные приговоры, порой даже отказываясь знакомиться с видеодоказательствами невиновности того или иного фигуранта.

"Лишит их работы общество, у меня устойчивое ощущение, причем оно крепнет, что это неотвратимо, поэтому судьям бы стоило задуматься о своем будущем. Будущее не им будет принадлежать. Типичное когнитивное заблуждение - им кажется, что то, что происходит сейчас, можно экстраполировать на будущее", - отметил ученый в эфире "Эха Москвы".

По его словам, если судьи с уже испорченной репутацией прямо сейчас начнут вести себя лучше, то это обернется для них всего лишь люстрациями, потерей работы, а, если же они и дальше будут совершать зло, то им придется в обозримом будущем за это заплатить большей ценой.

Рассуждая над проблемой, Соловей отталкивался от дел участников московских протестов: посаженного по скандальной "дадинской" статье Константина Котова (три административных дела, автоматически переросших в уголовное) и даже не присутствовавшего на акции 27 июля Алексея Миняйло, помещенного в СИЗО по делу о беспорядках.

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