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15:24

Матвиенко придерживается высокого мнения о коллегах по Совфеду: "штучные люди"

фото ЗакС политика Матвиенко придерживается высокого мнения о коллегах по Совфеду: "штучные люди"

Единогласно переизбранная коллегами на новый срок глава Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала нужным похвалить тех, кто ей доверяет. В представлении женщины, ей довелось иметь дело с исключительными личностями, буквально каждая из которых - специалист.

"Для меня огромное удовольствие работать с нынешними сенаторами, потому что это штучно отобранные люди, имеющие огромный опыт работы в самых разных сферах", - приводит ее слова РИА "Новости".

Бывшего петербургского губернатора также вполне устраивает объем полномочий, имеющийся у руководимого ей органа. Еще больше ее устраивает некий прогресс в общественном мнении: по ее наблюдениям, все больше россиян понимает значение верхней палаты Федерального собрания.

"Я помню, что поначалу авторитет верхней палаты был, как говорится в народе, ниже плинтуса. Каких ярлыков только на нас не навешивали. Мы должны были сделать выводы, и мы их сделали",  - подчеркнула Матвиенко.

Отметим, что одного из "штучных людей", представителя Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в январе задержали прямо в здании Совета Федерации. Ему инкриминируются убийства и грабежи, и по совокупности состав вменяемых преступлений может обернуться для 33-летнего мужчины пожизненным заключением. Как минимум до 30 сентября он, считающий, что такое может случиться с каждым из его коллег, остается в СИЗО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:45    
Каков поп, таков и приход!

17:24    
в совке ВЫПЕКЛИ ЭТИ ВОРОВСКИЕ ШТУКИ

16:23    
Да, некоторые там ещё те "штучки". Пробы ставить негде.

15:55    
"что мне делать с проклятою бабой?" (с)

15:53    
На складе 170 штук. Уложены и упакованы в отдельную тару. Завскладом Матвиенко.

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