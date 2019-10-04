Навальный: Никто ещё не хочет подать на меня в суд и стребовать денег?

На фоне последнего удовлетворенного столичным судом иска о взыскании денег с московской оппозиции один из ответчиков, попавших "под раздачу", политик Алексей Навальный иронично поинтересовался у общественности, не хочет ли кто ещё "сразиться" с ним на данном поприще.

Сегодня, 4 октября, метрополитен Москвы отсудил у оппозиционеров почти 55 тысяч рублей за то, что в день протестной акции 27 июля его работникам пришлось выйти на сверхурочные смены.

"Вот жду, когда на меня подаст в суд Росавиация с иском. Пассажиры выглядывали в иллюминаторы, чтобы посмотреть на митинг, и обливали кресла томатным соком. Я и остальные оппозиционеры должны компенсировать химчистку", - сыронизировал Навальный на просторах своего Facebook.

Оппозиционер напомнил, что непосредственно перед выборами в Мосгордуму ФБК каждый день выпускал по одному расследованию о гражданах, к ним причастных. Ни одной проверки после изысканий фонда организовано не было, констатировал он.

"В суд подают лишь на тех, кто призывает протестовать против коррупции и недопуска кандидатов на выборах", - резюмировал Навальный.

1 октября этот же суд частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к представителям оппозиции, обязав их возместить убытки в размере 3,4 млн рублей опять же из-за протеста 27 июля. Аналогичный иск Мосгортранса был также удовлетворен. До этого ресторану "Армения" удалось отсудить у независимых политиков 240 тысяч рублей за сорванный банкет.