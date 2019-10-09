Петербуржцы почтили память Немцова у Соловецкого камня (фото)

В Петербурге у памятника жертвам политических репрессий прошла акция памяти убитого политика Бориса Немцова. Мероприятие было организовано в день рождения погибшего 9 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На акции собралось около 30 человек. Среди них депутат Законодательного собрания Максим Резник, экс-координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов, муниципальный депутат МО «Гавань» Сергей Кузин и другие. Участники акции установили портреты Немцова у Соловецкого камня и зажгли свечи, сложив их в имя политика - Борис.

Организатор мероприятия Кузин отметил в разговоре с ЗАКС.Ру, что вклад Немцова в протестное движение за свободную Россию велик. Он напомнил, что сегодня Немцову могло бы исполнится 60 лет.

⁃ Мы сочли необходимым прийти в этот день к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий, и, конечно, не поздравить Бориса Ефимовича, но, по крайней мере, привлечь внимание к тому, что с 2015 года до сих пор не найдены ни организаторы, ни заказчики - сидят исключительно исполнители. То, что произошло, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа в том числе для России, - заявил Кузин.

Также на мероприятии присутствовали шесть сотрудников полиции. Рядом с Троицкой площадью, где проходила акция, стоял один автомобиль правоохранительных органов.

София Саттарова

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