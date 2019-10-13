Возле стен СКК петербуржцы вновь выступают за его сохранение

Согласованный с чиновниками митинг за сохранение СКК "Петербургский" проходит 13 октября возле самого здания. Участники выступают за отмену планируемого сноса спортивного сооружения и против уничтожения сквера в квартале между проспектами Юрия Гагарина и Космонавтов ради новой жилой застройки. Судя по фотографиям, на мероприятии в дождливую и ветреную погоду собралось несколько десятков горожан. Большинство пришло с плакатами.

Отметим, неравнодушные граждане, следящие за ситуацией вокруг комплекса, сильнее прежнего обеспокоены его судьбой в связи со все более туманными высказываниями чиновников, которые совершаются в последнее время. За этой недосказанностью им видится недоброе. Активисты даже написали открытое письмо к городской администрации.

Настроения усугубляются тем, что в сентябре на электронной торговой площадке группы "Газпромбанка" появился лот на снос СКК "Петербургский". Тендер опубликовало АО "Стройтрансгаз". Победителя должны будут объявить в конце ноября.

Подробнее о протесте и опасениях защитников сквера у СКК читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фотографии: сообщества "Петербургский гражданин" и "Сквер у СКК"

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