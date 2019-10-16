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11:45

Следком просит арестовать новых фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика Следком просит арестовать новых фигурантов "московского дела"

В столичный Басманный суд поступили ходатайства Следственного комитета об аресте до 14 декабря новых фигурантов "московского дела", информирует "МБХ медиа".

Речь идет о Владимире Емельянове, Андрее Баршае, Максиме Мартинцеве и Егоре Лесных. Всем им инкриминируют применение насилия по отношению к полицейским (часть 1 статьи 318 УК РФ). Еще одного обвиняемого - Александра Мыльникова - СК просит поместить под домашний арест, так как у него на иждивении находятся трое малолетних детей.

Ранее в деле появились новые лица - помимо перечисленных выше, под "прицел" правосудия попали Владимир Емельянов и Дэнни Кулинич. Все, кроме последнего, на данный момент находятся в СИЗО. Кулинича отпустили после допроса в СК в статусе свидетеля.

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12:46    
12:09 Вот, поедешь ты, Саша, как-нибудь, через Белоруссию, а тебя - "цап" и начнут выяснять, не тот ли это фашист? А в Белоруссии фашистов очень не любят.

12:09    
Следком -браво! Беспощадно надо давить этих прозападных гадов, чтобы ни одного не было на воле!

12:03    
Эта машина не остановится, если её не остановят. Людям пора задуматься: какое будущее готовит их детям ползучая гадина "московского дела"?

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