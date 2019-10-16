18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:13

Фигуранта "московского дела" Емельянова арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Емельянова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова по делу о применении насилия к росгвардейцу на митинге 27 июля, передает «Новая газета».

Емельянову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции 27 июля в центре Москвы он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя». Емельянов работает в магазине мерчендайзером, страдает астмой, финансово обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку.

Судья отказался допросить в качестве свидетелей бабушку Емельянову и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был готов внести за обвиняемого залог в 700 тысяч. Емельянов не признает вину. На заседании он заявил, что пытался спасти человека от избиения силовиком.

«27 июля на пересечении улицы Театральной было применение спецсредств по отношению к людям. (...) Я взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии. Своей вины я в том, что пытался спасти человека, не вижу. В моих поступках не было ничего преступного»,  - сказал Емельянов.

Адвокат Григорий Червонный просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь возразил тем, что при обыске в квартире Емельянова его бабушки ничего не сообщили о том, что внук им помогает.

Емельянова задержали 14 октября, как и еще троих новых фигурантов «московского дела»: Андрея Баршая, Максима Мартинцева и Егора Лесных. На следующий день был задержан еще один обвиняемый, Александр Мыльников. Всем им вменяют применение насилия по отношению к росгвардейцам. Следствие просит арестовать всех фигурантов, кроме Мыльникова: его хотят поместить под домашний арест, так как у него на иждивении находятся трое малолетних детей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:45 Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца

13:25 Мосгорсуд оставил студента ВШЭ Егора Жукова под домашним арестом

12:53 Мосгорсуд подтвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских за появление на митинге с детьми

12:16 Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"

11:45 Следком просит арестовать новых фигурантов "московского дела"

15 октября, 17:43 Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского

15 октября, 16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами

15 октября, 13:40 Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова

15 октября, 13:08 Фигуранту "московского дела" Губайдулину предъявили новое обвинение

15 октября, 12:29 Еще одного человека задержали в рамках нового "московского дела"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:46    
Обвинители сами шьют своё будущее дело.

15:27    
Мало дали гадёнышу!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:15 В Ульяновске заседание ЗакСа чуть не завершилось мордобоем из-за намеков на сексуальную ориентацию

16:45 Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца   1

16:21 Путина попросили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

16:02 Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

15:44 Сына депутата ЗакСа Горшечникова ограбили после отдыха на улице Рубинштейна

15:26 Заксобрание Петербурга устроит публичные слушания по поправкам к закону о митингах   3

15:13 Фигуранта "московского дела" Емельянова арестовали на два месяца   2

15:04 Избиратель требует отменить итоги губернаторских выборов на участке №623

14:58 Депутаты ЗакСа объявили благодарность обслуживающему их медперсоналу

14:56 Любовь Соболь стала единственной россиянкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC   1

14:45 Главу Новочеркасска задержали по подозрению в получении взятки

14:25 В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

14:02 Рогозин назвал стереотипом мнение об аварийности космической техники РФ

13:50 Совфед подготовит законопроект о профилактике домашнего насилия

13:37 Макарову торжественно передали флешку с проектом бюджета на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru