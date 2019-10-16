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16:45

Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца

фото ЗакС политика Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца

Столичный Басманный суд отправил под арест нового фигуранта "московского дела" Максима Мартинцева, передает "МБХ медиа". Под стражей молодой человек пробудет до 14 декабря.

Конкретизации противоправных действий Мартинцева на суде приведено не было. Уточняется лишь, что 27 июля он вместе с Егором Лесных и другим участником разбирательства якобы учинили "расправу" над полицейским. В свою очередь сторона защиты Мартинцева утверждает, что на продемонстрированной следователями видеозаписи состава преступления, свершенного демонстрантом, нет.

Ранее сегодня в СИЗО отправили Владимира Емельянова. И его, и Мартинцева в насилии над правоохранителями на протестной акции 27 июля (часть 1 статьи 318 УК). По версии СК, Емельянов якобы удерживал росгвардейца, "препятствуя выполнению его служебных обязанностей".

Мартинцева и и еще трёх новых фигурантов "московского дела" задержали 14 октября. На следующий день был задержан еще один обвиняемый, Александр Мыльников. Всем им вменяют применение насилия по отношению к сотрудникам Росгвардии. Следствие просит арестовать всех фигурантов, кроме Мыльникова: его хотят поместить под домашний арест, так как у него на иждивении находятся трое малолетних детей.

 

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16:54    
Давно пора готовить телячьи вагоны для отправки этих  прозападных негодяев-русофобов на просторы Сибири! Размещать в лагерях отсидки для антисоветчиков!

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