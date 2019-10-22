Россиянин попросил убежища на Украине, заявив о преследовании за участие в акциях протеста

Госпогранслужба Украины сообщила о гражданине России, который попросил политического убежища на Украине.

По словам представителей украинской службы, россиянин заявил, что власти преследуют его из-за участия в акциях протеста. Имя россиянина не уточняется, известно лишь, что ему – 26 лет.

Ранее Россию покинул один из фигурантов «московского дела» Айдар Губайдулин. Его обвиняли в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм.

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). После отъезда из России следователи допросили мать и брата Губайдулина.