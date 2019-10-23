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13:20

Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

Московский городской суд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в "массовых беспорядках" на протестной акции 27 июля, передает "МБХ медиа".

На заседании Фомин сообщил, что не понимает, зачем ему находиться под арестом дома, так как никаких доказательств его вины нет. В свою очередь прокурор заявил об обратном.

По ходатайству защиты был также допрошен отец Фомина, который известил, что в одиночку помогает сыну.

Ранее участнику разбирательства продлили арест до 8 января 2020 года.

Фомин добровольно сдался СК 8 августа, заявив, что не принимал участия в несанкционированном митинге 27 июля. Несмотря на это, в тот же день Фомину предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках - часть 2 статьи 212 УК - и арестовали. Позже его перевели под домашний арест.

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