Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Фомина

Московский городской суд оставил под домашним арестом фигуранта "московского дела" Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в "массовых беспорядках" на протестной акции 27 июля, передает "МБХ медиа".

На заседании Фомин сообщил, что не понимает, зачем ему находиться под арестом дома, так как никаких доказательств его вины нет. В свою очередь прокурор заявил об обратном.

По ходатайству защиты был также допрошен отец Фомина, который известил, что в одиночку помогает сыну.

Ранее участнику разбирательства продлили арест до 8 января 2020 года.

Фомин добровольно сдался СК 8 августа, заявив, что не принимал участия в несанкционированном митинге 27 июля. Несмотря на это, в тот же день Фомину предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках - часть 2 статьи 212 УК - и арестовали. Позже его перевели под домашний арест.