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15:33

Вишневский внес поправки к "закону Ходоска-Четырбока" о запрете подросткам посещать квесты

фото ЗакС политика Вишневский внес поправки к "закону Ходоска-Четырбока" о запрете подросткам посещать квесты

Петербургский парламентарий Борис Вишневский внес свои - более конкретизирующие - поправки к принятому в первом чтении проекту закона, согласно которому подросткам до 14 лет воспрещается посещать любые квеструмы.

Авторами инициативы, напомним, выступили коллеги "яблочника" по ЗакСу, единороссы Александр Ходосок и Денис Четырбок

Вишневский полагает, что ввести полный запрет на посещение комнат для интеллектуальных игр могли предложить только люди, никогда их не посещавшие. В связи с этим он предлагает следующие коррективы:

"Первое. Если что и не допускать – так это участие в квестах детей до 12 лет без сопровождения взрослых. 

Второе. Необходимо, чтобы организаторы квестов указывали при оказании соответствующих услуг возрастные ограничения. 

Третье. Организаторы обязаны не допускать к участию в квестах подростков с нарушением этих возрастных ограничений".

Добавим, год назад Четырбок уже пытался запретить квеструмы, однако инициатива на рассмотрение ЗакСа так и не попала.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:01    
15:54  Вчера спикер Макаров сказал на заседании парламента о Вишневском: многие годы нас связывают очень личные отношения и настоящая мужская дружба! Известно, что между политиками, типа Макарова и Вишневского, дружбы не бывает!!! Есть только бизнес! И ничего личного!

15:54    
15:44, 15:49 Забавные вы ребята, пригожинские мрази! Как будто Пригожин, вместе с вами, на Русский марш пойдёт зиговать.

15:49    
15-44 Тогда второй наглый пархатый совсем скиснет . Придётся его обкуренного выносить из здания ЗАКСа.

15:44    
Нужно внести закон о запрете Вишневскому посещать и выступать на заседаниях Законодательного собрания!!!

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