Накажи себя сам: На Петроградке разбираются с последствиями выборной “карусели”

В отличие от многих других районов Петербурга, в Петроградском итоги муниципальных выборов подвели быстро и спокойно. При минимальной конкуренции почти все места здесь достались единороссам. Однако на Петроградке до сих пор продолжается послевыборная борьба за правду. Например, в МО “Введенский”, где участковая избирательная комиссия № 1619 не спешит рассматривать жалобу своего члена, боровшегося с “карусельщиками” и избитого неизвестными.

на фото под флагом "Единой России": Ирина Яниковская

Участковой избирательной комиссии (УИК) № 1619 предстоит разобраться с жалобой на бездействие своего председателя Ирины Яниковской, выдвинутой Партией Роста. Она отказалась дать списки избирателей члену комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) Георгию Медвинскому, который заметил на участке “карусельщиков”. Группу людей видели и в других школах МО “Введенский”, где 8 сентября шло голосование.

Если закончился единый день голосования в Петербурге сообщениями об уверенном лидерстве Александра Беглова в губернаторской гонке, то начался он новостями об избиении Медвинского. На него напали рано утром, по пути к избирательному участку. Неизвестные нанесли несколько ударов и скрылись. Медвинский вспоминает, что председатель УИК Яниковская настойчиво рекомендовала ему уехать в травмпункт. Тем же утром Яниковская узнала личный номер корреспондента ЗАКС.Ру и позвонила, чтобы назвать заявление об избиении ЧПРГ провокацией.

На поход в травмпункт член комиссии потратил около двух часов. В этот период, по его словам, на участке начались “карусели”, о которых он узнал от своего коллеги с Василия Дьяченко.

- Мне Василий писал в смс: “Тут кошмар, гигантские очереди”. У нас в домовых списках отсутствовали жители почти четырех домов. Их стали вносить от руки. Образовались гигантские очереди и под этот шумок от руки заносились и списки “карусельщиков”, - рассказал Медвинский.

Вскоре главе комиссии пришлось комментировать уже новый случай насилия на ее участке. Члена с правом совещательного голоса Дьяченко, основателя IT-компании с международным именем и лауреата Малой Нобелевской премии, ударил в солнечное сплетение неизвестный мужчина. По словам Медвинского, это был “бригадир карусельщиков”. Очевидцы говорят, что за несколько минут до удара Дьяченко снимал на мобильный телефон происходящее в помещении для голосования.

Яниковская в тот же день сообщила ЗАКС.Ру, что никакой драки не было, а пострадавший вел себя “как больной человек”. После того как “Наблюдатели Петербурга” выложили в открытый доступ видеозапись эпизода насилия на участке, позиция председателя комиссии поменялась:

- Естественно, после просмотра видео у меня изменилась точка зрения. Мы же все люди. Когда бьют другого человека, разве это нормально?

Председатель рассказала, что в день голосования не видела драк и была уверена, что Дьяченко притворяется. По словам Яниковской, пострадавший с самого утра выводил ее из себя тем, что снимал видео. Другими раздражителями для руководителя УИК стали журналисты, приехавшие на участок после первых сообщений о насилии. Она вспоминает, что представители СМИ ей грубили и называли “девочкой”.

- Когда я подошла к людям и сказала, давайте зарегистрируемся, меня чуть ли не на три веселых буквы послали, - добавила Яниковская.

Председатель УИК также вспоминает, что сфотографировала на телефон пресс-карты и аккредитационные удостоверения журналистов. Она уверяет, что через несколько дней на фото в ее телефоне портреты и фамилии сотрудников СМИ оказались замазанными. Как это могло произойти, Яниковская объяснить не смогла.

Нарушения на УИК № 1619 продолжались до закрытия участка, утверждает Медвинский. Вечером на смену “карусельщикам” пришли “гопники”:

- Под конец дня на участке появились титушки. Сначала пришел один парень, на вид типичный гопник. Он сел на стул для наблюдателей. Я спросил, от кого он. Он не понял, что я не на его стороне, и сказал: “Я от Семена”. Я удивился, от какого Семена? У него, видимо, щелкнуло, что что-то не то, он полез в смартфон, где ему прислали информацию, что он наблюдатель от кандидата-самовыдвиженца. Кандидата звали не Семен. И он начал меня прессовать по-пацански. За час до окончания голосования приехали еще трое, один из них был более наглый, чем тот чувак.

Медвинский уверен, что “титушки” понадобились, чтобы умерить был слишком активных членов комиссии. Председателя УИК при этом на участке не было. Она уехала в Петроградский районный суд, чтобы отстранить от работы Дьяченко. Сделать этого не получилось из-за ошибок в документах.

на фото: Василий Дьяченко

Петроградский район, в том числе и МО “Введенский”, территория, от которой традиционно избирается в ЗакС председатель петербургского парламента и главный единоросс города Вячеслав Макаров. Избирательные комиссии местных муниципалитетов массово не допускали до выборов оппозиционеров, а все места в советах заняли представители “Единой России”. Единственным исключением стал МО “Петровский”, где один мандат достался члену КПРФ, хорошо знакомому Макарову по работе в ЗакСе Юрию Гатчину.

Заявляя о личном вмешательстве спикера городского парламента в петербургские выборы, глава ЦИК Элла Памфилова имела в виду именно Петроградский район. Макаров, напомним, не стал отрицать претензии руководителя Центризбиркома.

Несмотря на то, что признание руководителя петербургских единороссов никак не сказалось ни на результатах выборов, ни на его политической карьере, неравнодушные члены УИК 1619 все же пытаются добиться правды. Медвинский говорит, что нарушений на его участке было так много, что им пришлось выбирать, на какое именно пожаловаться в вышестоящие комиссии. Решили, что самое вопиющие - отказ председателя предоставить им списки избирателей, в которые, как подозревают Дьяченко и Медвинский, были внесены фамилии “карусельщиков”.

В муниципальном и территориальном избиркомах жалобы рассматривать не стали, утверждает Медвинский. Председатель ИКМО “Введенский” Елена Бойко заверила ЗАКС.Ру, что это не так.

- Что значит не рассмотрено? Буквально в течение недели мы им направили письменные ответы о том, что жалоба подана была несвоевременно, - удивилась председатель ИКМО.

Автор жалобы уточнил, что получил этот документ персонально от Бойко, а не от комиссии. По его словам, ИКМО не собиралась, чтобы рассмотреть его письмо.

Член УИК обратился в Горизбирком с просьбой признать бездействие нижестоящих комиссий и обязать их рассмотреть вопрос. На рабочей группе ГИК факт нарушения признали, а на заседании спустили жалобу на председателя УИК в комиссию, которую этот председатель возглавляет.

Яниковская назначила заседание членов участковой комиссии на 25 октября. Но кворума не было. Из двенадцати явились только три человека, в том числе сама Яниковская и Медвинский. Двое, как оказалось, были в отпуске на Кипре, еще одна - в Армении, где выступает ее муж-футболист. Одного из членов комиссии Медвинский вообще никогда не видел, в том числе и в день выборов. Два человека позвонили Яниковской за несколько часов до начала заседания и сказали, что не смогут присутствовать. Остальные просто не пришли.

Когда состоится новая попытка собрать кворум - непонятно. Для координации членов комиссии спустя полтора месяца после выборов было решено создать чат в WhatsApp. При этом сам Медвинский убежден, что вопрос должна рассматривать вышестоящая комиссия.

- Я уже написал по этому поводу жалобу в ЦИК, с воззваниями к Конституции Российской Федерации, - рассказал он ЗАКС.Ру. - СПбИК, конечно, имела право спускать жалобу в УИК, но с точки зрения Конституции, решение антиконституционно.

Мятежные члены лояльной участковой комиссии опасаются, что если все останется как есть, Горизбирком возьмет за практику отдавать на рассмотрение УИК жалобы на бездействия их председателей.

Сергей Еремеев

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