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14:22

Собянин поблагодарил столичную полицию, "обеспечивавшую порядок" во время протестов

фото ЗакС политика Собянин поблагодарил столичную полицию, "обеспечивавшую порядок" во время протестов

Столичный мэр Сергей Собянин в очередной раз выразил благодарность работникам московской полиции, которые занимались разгоном летних протестов оппозиции, передает ТАСС.

"То, что они [несанкционированные митинги] не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах мира, это не заслуга их организаторов - наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", - заявил мэр Москвы.

Говоря о протестах, он, как и многие управленцы, вспомнил события на Майдане, указав на то, что якобы после них Украина до сих пор пребывает в "кризисе".

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходили акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны рекордные 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", в рамках которого реальные сроки заключения получили уже несколько человек. 

Ранее Republic писал, что "московское дело" могло быть инициировано по договоренности между Собяниным, руководителем Росгвардии Виктором Золотовым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным

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14:53    
Тут должен быть коммент тролля Саши "полиция-браво!!!"

14:31    
Собянин пытается замести следы своего непосредственного участия в этой масштабной провокации, с целью введения чрезвычайного положения и изменения конституционного строя.

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