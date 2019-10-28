Следователь намерен ограничить ознакомление адвокатов студента ВШЭ Жукова с материалами дела

Следователь намерен ходатайствовать об ограничении адвокатов фигуранта «московского дела» Егора Жукова в ознакомлении с материалами дела, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

По словам Соловьева, 28 октября следователь просил сторону защиты подписать протокол о том, что они уже ознакомились с материалами уголовного дела и «не имеют никаких ходатайств». Адвокаты отказались. После этого, утверждает Соловьев, следователь договорился судьей о заседании на 29 октября, на котором он сможет заявить свое ходатайство.

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах на его YouTube-канале. Он останется под домашним арестом как минимум до 27 декабря.

Изначально Жуков был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.