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16:35

СК объявил фигуранта "московского дела" Губайдулина в международный розыск

фото ЗакС политика СК объявил фигуранта "московского дела" Губайдулина в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, передает «Интерфакс».

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении Губайдулина под стражу заочно. В суде добавили, что он находится в международном розыске.

Губайдулин покинул  Россию в октябре. Его обвиняли в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. 

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). После отъезда из России следователи допросили мать и брата Губайдулина.

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