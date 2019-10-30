Беглов объяснил медленные темпы строительства метро ограниченными возможностями "Метростроя"

Петербургское правительство в ближайшие три года планирует выделить на строительство метрополитена 65 млрд рублей, заявил 30 октября в Мариинском дворце губернатор Александр Беглов.

- Реальности таковы, что "Метрострой" может осваивать только 13-14 млрд рублей в год, - заявил глава города.

Он добавил, что Смольный ищет пути решения этой проблемы.

Ранее губернатор пообещал на своей странице "ВКонтакте", что в ближайшие 5 лет в Петербурге появится 7 новых станций метро.

Отметим, что финансирование строительства петербургской подземки планируется сократить. Если в 2019 году на него выделили 18 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2020 год заложено 13,7 млрд рублей.

Законодательному собранию предстоит принять проект бюджета в первом чтении.

Сергей Еремеев

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