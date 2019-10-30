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11:11

Суд заочно арестовал покинувшего РФ фигуранта "московского дела" Губайдулина

фото ЗакС политика Суд заочно арестовал покинувшего РФ фигуранта "московского дела" Губайдулина

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал на 2 месяца фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина, покинувшего пределы России, информирует "МБХ медиа".

Ранее молодого человека объявили в международный розыск. Мера пресечения вступит в законную силу при задержании Губайдулина или его экстрадиции в Россию.

Напомним, юноша уехал из России в октябре. Его обвиняют в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. 

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). После отъезда из России следователи допросили мать и брата Губайдулина.

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12:13    
11-29 Привет, ясновидящий шизофреник Послебодунов! Опять обострение с потерей памяти? Сложный случай. Ну напиши разок Петя или Коля, хотя тебе уже писали, что имя должно быть женское. Да и возраст под старческий не подходит никак. Не следуешь советам, вот болезнь и обостряется. Не пей и не онанируй!

12:10    
11:33 Кого волнуют твои фантазии? Порядок будет, если тебе вовремя будут давать успокоительное.

11:33    
Всех прозападных бунтовщиков на эшафот, на гильотину, в костёр, на Кронверкский вал! Тогда в России будет порядок!

11:29    
11:15 Саша, ты утомил своим старческим брюзжанием.

11:15    
Суд-браво! Теперь дело за операми доставить эту мразь в Москву, как минимум...

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