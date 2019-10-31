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10:04

Пресс-секретарь Амосова возглавил комиссию по культуре в МО «Гражданка»

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Амосова возглавил комиссию по культуре в МО «Гражданка»

Руководство пятью постоянными комиссиями в МО «Гражданка» досталось представителям «Справедливой России», сообщил ЗАКС.Ру мундеп и пресс-секретарь депутата ЗакСа Михаила Амосова Вадим Сафонов.

Самому Сафонов предстоит отвечать в муниципалитете за культуру, спорт и молодежную политику. Главой бюджетной комиссии стала Ирина Майорова, комиссии по муниципальному хозяйству – Константин Иванов, по социальным вопросам и здравоохранениям – Анатолий Снисаренко, по связям с общественностью – Павел Вербицкий. 

«Справедливая Россия», от которой в местный совет шли близкие Амосову кандидаты, получила 12 депутатских мандатов, КПРФ и «Яблоко» - по два, самовыдвиженцем избрался один депутат. «Единая Россия» оказалась в оппозиции, получив три места в совете.

Главой муниципалитета депутаты избрали помощницу Амосова Елену Беляеву.


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10:38    
Да... глава беляева выглядит бедной родственницей. депутат сафонов объявил себя голубым кардиналом всея гражданки.

10:20    
Заголовок - супер! Ну конечно же важнее, что пресс-секретарь возглавил комиссию! И только в конце, короткой строкой о том, что на Гражданке избрали Главу ))) Видимо автор статьи сам Сафонов?

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