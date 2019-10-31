Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской За должность руководителя муниципальной администрации МО «Лиговка-Ямская» борются три человека, среди них бывший депутат Законодательного собрания от ЛДПР Анна Евстигнеева, сообщил ЗАКС.Ру глава муниципалитета Вадим Войтановский. Войтановский отметил, что кандидатуру Евстигнеевой поддерживает группа единороссов, в том числе он сам. Второй претендент – заместитель главы местной администрации Павел Логуа. Он пользуется поддержкой замглавы муниципалитета Сергея Ильина, рассказал Войтановский. Третью кандидатку Марию Богданову руководитель муниципалитета охарактеризовал как «бизнесвумен». Он предположил, что ее поддержат местные оппозиционеры. Заседание совета, на котором будет поднят вопрос о выборе главы местной администрации, назначено на 5 ноября. Евстигнеева получила мандат депутата ЗакСа пятого созыва 18 февраля 2015 года, после сложения парламентских полномочий Константина Сухенко, помощницей которого она работала около 10 лет. В июне 2016 года она возглавила фракцию ЛДПР. В сентябре она не смогла переизбраться в ЗакС и перешла на работу в администрацию Центрального района.

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