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13:24

СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

фото ЗакС политика СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

Следственный комитет передал в прокуратуру дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Представитель защиты сказал, что воспринимает эту стадию как техническую.

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах на его YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.

Жуков останется под домашним арестом до 27 декабря. В суде он заявил, что экспертиза по его новому делу построена на лжи, он – противник насилия, и это противоречит его политическим взглядам.

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