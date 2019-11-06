Мосгорсуд не стал лишать супругов Проказовых ребенка из-за участия в акции протеста

Городской суд Москвы отклонил апелляцию прокуратуры на отказ лишать родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на протестную акцию 27 июля со своим годовалым ребенком, передает "МБХ медиа".

Ранее аналогичный иск прокуратуры отклонил и столичный Лефортовский суд. В конце октября Следственный комитет прекратил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 127 УК РФ), возбужденное в отношении Проказовых, не найдя состава преступления.

Супругов хотели лишить родительских прав из-за того, что они передали своего маленького сына родственнику - его крестному отцу Сергею Фомину, который позднее стал фигурантом "дела 27 июля". Сами Проказовы сообщили, что не имели намерения участвовать в протестной акции, а просто оказались неподалеку от места событий, так как должны были встретиться с Фоминым.