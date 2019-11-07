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16:37

Эсеры предлагают скорректировать бюджет в пользу благоустройства двух парков

фото ЗакС политика Эсеры предлагают скорректировать бюджет в пользу благоустройства двух парков

Фракция справедливороссов в петербургском парламенте, апеллируя к запросам жителей, предложила внести поправки в принятый в первом чтении проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов. По мнению депутатов, не требуют отлагательств качественное благоустройство в Пискаревском парке и проектно-изыскательные работы в парке Александрино, что они оценивают в общей сложности в 49 млн рублей.

По мнению эсеров, парк Александрино хорош собой только в северной части, нижняя же его часть представляется им неблагоустроенным и неосвещаемым "диким лесным массивом".

В свою очередь, Пискаревскому парку, согласно многочисленным просьбам жителей Калининского района, необходимы новые деревья, дорожки, урны, скамейки, детские площадки, а также бдительная охрана, которая пресекала бы регулярное разведение костров и иные выходки асоциальных элементов.

Напомним, что существующий проект бюджета уже подвергался критике за недостаточное внимание к социальным проблемам и, в частности, за то, что в своем нынешнем виде он допускает увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.

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