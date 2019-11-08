Комитет ЗакСа одобрил включение Амосова в координационный совет по Арктике

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга одобрил делегирование депутата Михаила Амосова в координационный совет при губернаторе по реализации политики России в Арктике, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Руководитель комитета Денис Четырбок напомнил, что ранее в совет делегировали депутата Бориса Ивченко. После этого желание войти в совет изъявил Амосов, сообщил Четырбок.

София Саттарова

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