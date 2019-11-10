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14:45

"Одно из самых абсурдных дел": Петербуржцы вышли в пикеты в поддержку фигурантов "Нового величия"

фото ЗакС политика "Одно из самых абсурдных дел": Петербуржцы вышли в пикеты в поддержку фигурантов "Нового величия"

Неравнодушные судьбе фигурантов дела "Нового величия" петербуржцы вышли с серией одиночных пикетов в поддержку участников разбирательства, информирует "Росбалт". Акция проходит на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Одна из демонстрантов стоит с плакатом с цитатой правозащитника Льва Пономарева: "Дело „Нового Величия“ — не столько веха правозащитного движения, сколько веха в подготовке массовых политических репрессий в стране". Полицейские проверили у активистки документы.

Параллельно акция солидарности стартовала и в Москве у здания ФСБ на Лубянке.

"Мы поддержим инициативу московских коллег, продолжающих день за днем привлекать внимание общественности к одному из самых абсурдных дел об „экстремизме“ в современной России не только акциями протеста, но и поддержкой в судах, освещением хода судебных процессов. Мы не можем разделить с ними бремя организации практической помощи узникам, находясь в Петербурге, но распространение информации и обозначение своей гражданской позиции — то, что в наших силах", - осветили суть мероприятия его организаторы из "Мирного сопротивления СПб".

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом "под прикрытием".

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19:00      Бордунов  
Не  надо ля-ля за весь мир. Палачей фашистов, бандеровцев, лесных братьев, убийц-дюдоедов и пр. очень даже уважают. Неплохо в этот список добавить и эту дрянь из пятой колонны.

18:37    
Палачи должны каждую минуту помнить, что весь мир их ПРЕЗИРАЕТ.

15:44    
Всех этих экстремистов из"НВ" на нары, так как они крайне опасны для государства и общества!Опаснее даже историка-убийцы Соколова!

15:19      Бордунов  
Идёт дождь. Оплату надо повысить.

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