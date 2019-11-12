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20:28

Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

фото ЗакС политика Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков, осужденный на три года колонии, жалуется на условия содержания в СИЗО-6 Перми, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

По словам Байтуриной, Жуков сообщил, что в СИЗО переполнены камеры, заключенные не гуляют, ему не дают книги – даже личные, которые он привез с собой.

«Он вкратце описал родителям [ситуацию в СИЗО] в письме. В целом жалуется, попросил, чтобы к нему кто-нибудь пришел из Общественной наблюдательной комиссии», - сказала Байтурина.

Жуков никогда не жаловался на условия содержания, поскольку относится к категории людей, которые «не будут просто так что-то говорить», отметила адвокат. По ее словам, ему есть, что сказать, если он попросил его навестить.

Жукова этапируют в исправительную колонию Нижнего Тагила для бывших сотрудников правоохранительных органов через Пермь. Он служил в Росгвардии, поэтому попадает туда как бывший военнослужащий.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он притронулся к забралу шлема росгвардейца. Сам потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого «по всей строгости», отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль.

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