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13:23

Макаров прокомментировал исключение Анохина из политсовета "Единой России"

фото ЗакС политика Макаров прокомментировал исключение Анохина из политсовета "Единой России"

Спикер Законодательного собрания и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров заявил со ссылкой на устав партии, что в ее руководстве ежегодно проходит ротация. Так он объяснил исключение из политического совета реготделения «Единой России» депутата ЗакСа Андрея Анохина и главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца – из президиума совета. 

По словам Макарова, ротация – признак здоровья любой партии. Менять необходимо ежегодно не менее 10% состава, добавил спикер ЗакСа.

 – Самое главное, что мы включили глав муниципальных образований – социальный лифт. У нас есть уже главы муниципальных образований, которым 28 лет, 27 лет. Главы местных администраций с таким же возрастом, – поделился Макаров.

Он уверен, что эта «свежая кровь» наполнит политическую повестку конкретными делами.

Напомним, в политический совет партии вошел помощник Макарова Никита Титенко. Она также в сентябре избрался в совет муниципального округа «Аптекарский остров», который впоследствии возглавил. Ему сейчас 27 лет.

София Саттарова


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14:17   Правдоруб  
Перед смертью не надышишься. А вы, друзья, как не садитесь,...  и т.д.
 Макаров пытается остановить предсмертную агонию Едра вливанием в руководство крови молодых едро-ортодоксов, рвущихся к кормушке... ))  Гораздо большего эффекта он мог бы достичь вливанием в руководство субстрата стволовых клеток, полученных из абортного материала.  Говорят, процедура очень эффективно омолаживает.

14:04    
Как бы там не было, "ротация" Анохина закономерна. Всех достал.

13:45    
А служил ли этот выкормыш Макарова Титенко в армии? Что-то в его короткой биографии про это ничего нет. Как же полковник допустил такое? Кагермазова в армию сдавал, а этого отмазал?

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