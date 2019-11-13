Макаров прокомментировал исключение Анохина из политсовета "Единой России"

Спикер Законодательного собрания и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров заявил со ссылкой на устав партии, что в ее руководстве ежегодно проходит ротация. Так он объяснил исключение из политического совета реготделения «Единой России» депутата ЗакСа Андрея Анохина и главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца – из президиума совета.

По словам Макарова, ротация – признак здоровья любой партии. Менять необходимо ежегодно не менее 10% состава, добавил спикер ЗакСа.

– Самое главное, что мы включили глав муниципальных образований – социальный лифт. У нас есть уже главы муниципальных образований, которым 28 лет, 27 лет. Главы местных администраций с таким же возрастом, – поделился Макаров.

Он уверен, что эта «свежая кровь» наполнит политическую повестку конкретными делами.

Напомним, в политический совет партии вошел помощник Макарова Никита Титенко. Она также в сентябре избрался в совет муниципального округа «Аптекарский остров», который впоследствии возглавил. Ему сейчас 27 лет.

София Саттарова

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