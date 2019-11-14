Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин на заседании комиссии ЗакСа по экологии отчитался о готовности Петербурга к предстоящей зиме, сообщили в городском парламенте.

По словам Мизюкина, в уборке улиц зимой будет задействовано 1797 единиц уборочной техники. Он отчитался, что по итогам проверки, механические уборочные средства готовы к сезону на 100%, а штат работающих на технике людей наполнен на 90%.

Этой зимой комитет решил отказаться от посыпки улиц солью. Вместо этого улицы планируют чаще подметать и вывозить с них снег. Для борьбы с гололедом на проезжей части будут использовать смесь песка с солью, доля последний не превысит 5-10%.

В этот раз решено утвердить больше адресов, по которым могут открыт временные пункты приема снега – 72 адреса. Их откроют в том случае, если снега будет много, и ГУП «Водоканал» не сможет принять его весь.

Комиссия ЗакСа решила рекомендовать врио главы комитета по благоустройству Сергею Малинину использовать как можно меньше химических материалов для посыпки улиц и соблюдать запрет на складирование снега в несогласованных местах на участках зеленых насаждений.

Тема уборки снега в Петербурге стала особенно острой зимой 2018-2019 года. Тогда город не справлялся с уборкой улиц от чрезмерного количества осадков. Петербуржцы критиковали правительство за это, более 4 тысяч человек получили травмы, подскользнувшись или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи. В феврале упавший с крыши лед убил студента.

Из-за плохой уборки прокуратура внесла представление Александру Беглову, который тогда был еще врио губернатора Петербурга. Итоги удивительно снежной зимы обсуждали депутаты ЗакСа, признав, что ведомства работали несогласованно, дворников и техники не хватало, как и выделенного финансирования О том, насколько в Петербурге было «все-таки плохо» с уборкой снега – в материале ЗАКС.Ру.

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