Депутаты решили проверить профсоюзы Петербурга

Депутаты ЗакСа на заседании комиссии по соцполитике и здравоохранению решили создать рабочую группу по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

По словам главы комиссии Елены Киселевой, к ним постоянно обращаются по разным вопросам, связанным с работой профсоюзов. Петербуржцев интересуют вопросы отдыха их детей в лагерях летом, санаторно-курортного лечения, в том числе на базе «Восток-6», принадлежащей профсоюзу. «[Интересует] и распоряжение собственностью профсоюзов, жители Кировского района хорошо знают нашумевшую историю с Дворцом культуры имени Горького», - сказала Киселева.

Депутат Алексей Цивилев заявил, что граждане «требуют справедливости», а для этого надо провести переоценку работы профсоюзов в городе. «Не должно происходить так, что их имущество распродается за копейки, а дети не имеют возможности элементарно съездить отдохнуть в оздоровительный лагерь на каникулы или посетить дворец культуры», - подчеркнул депутат.

Необходимость проверить профсоюзы назрела давно, считает депутат Максим Резник. По его словам, они мало занимаются защитой прав трудящихся и много – защитой себя и своей собственности. «Ситуацию нужно поменять. Собственность должна работать на бюджет, а профсоюзы – на защиту прав граждан», - подчеркнул Резник.

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