18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:29

Политолога Крашенинникова оштрафовали за пост о судьях в Telegram

фото ЗакС политика Политолога Крашенинникова оштрафовали за пост о судьях в Telegram

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал политолога Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за высказывание о судьях в Telegram-канале.

По словам Крашенинникова, он признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 20.1 КоАП (распространение в интернете явного неуважения к органам госвласти). Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти.

«Я считаю, что меня пытаются наказать не за какую-то фразу, которая мне самому вовсе не кажется ни особо важной, ни особо удачной, а за мою гражданскую и политическую позицию», - заявил Крашенинников в своем объяснении, опубликованном в Telegram.

Новость, которую прокомментировал Крашенинников, касалась ареста Волкова на 15 суток в июне из-за трансляции с митинга против повышения возраста выхода на пенсию 9 сентября 2018 года в Петербурге. Перед этим он отбыл 20 суток ареста за ту же акцию, но в Москве.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 ноября, 11:25 В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"

1 ноября, 15:57 На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти

28 октября, 14:04 Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

28 октября, 13:33 На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти из-за поста в Telegram о судьях

24 октября, 11:24 Не дождавшись квартиры, сирота порвал Конституцию и получил штраф за неуважение к власти

10 октября, 11:26 Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

8 октября, 10:54 На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

4 октября, 16:46 В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

30 сентября, 12:25 Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти

19 сентября, 14:11 Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   2

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   1

12:52 Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

12:48 Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете   8

12:46 ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

12:30 Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей   3

12:21 "Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу   6

12:06 Вологодские депутаты переизбрали мэра

12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru