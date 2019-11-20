ЗакС рассмотрит поправки в закон о митингах не раньше 11 декабря

На заседании Заксобрания Петербурга 20 ноября спикер регионального парламента Вячеслав Макаров продлил до 11 декабря срок принятия поправок в городской закон о митингах и демонстрациях.

На днях фракция «Справедливой России» просила рассмотреть этот документ поскорее.

Ранее, в октябре, срок продлевали до 13 ноября. Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок объяснил это тем, что к проекту закона было подано слишком много поправок.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят еще в феврале. Инициатива была призвана внести ряд изменений в закон о митингах, в частности, увеличить количество мест, где можно проводить публичные акции без согласований с властями – так называемых гайд-парков – с четырех до восьми. Позже глава города Александр Беглов, не дожидаясь принятия законодательных изменений, своим распоряжением временно организовал новые гайд-парки на четырех городских площадках. За первые полгода митинги проводились только на одной из них – площади Ленина.

Сергей Еремеев

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