18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:54

ЗакС рассмотрит поправки в закон о митингах не раньше 11 декабря

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит поправки в закон о митингах не раньше 11 декабря

На заседании Заксобрания Петербурга 20 ноября спикер регионального парламента Вячеслав Макаров продлил до 11 декабря срок принятия поправок в городской закон о митингах и демонстрациях.

На днях фракция «Справедливой России» просила рассмотреть этот документ поскорее.

Ранее, в октябре, срок продлевали до 13 ноября. Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок объяснил это тем, что к проекту закона было подано слишком много поправок.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят еще в феврале. Инициатива была призвана внести ряд изменений в закон о митингах, в частности, увеличить количество мест, где можно проводить публичные акции без согласований с властями – так называемых гайд-парков – с четырех до восьми. Позже глава города Александр Беглов, не дожидаясь принятия законодательных изменений, своим распоряжением временно организовал новые гайд-парки на четырех городских площадках. За первые полгода митинги проводились только на одной из них – площади Ленина.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   2

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   1

12:52 Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

12:48 Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете   8

12:46 ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

12:30 Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей   3

12:21 "Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу   6

12:06 Вологодские депутаты переизбрали мэра

12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru