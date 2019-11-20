Партия Роста предложила увеличить объемы капремонта в 2020 году

Депутаты Заксобрания Петербурга от Партии роста предложили направить дополнительно 5 млрд рублей на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов. Инициативу озвучила лидер фракции Оксана Дмитриева 20 ноября в ходе второго чтения бюджета Петербурга.

Средства Дмитриева предложила высвободить за счет сокращения трат на покупку социальной недвижимости по адресной инвестиционной программе.

Парламентское большинство инициативу не поддержало. Также не прошли другие поправки Партии Роста.

В частности, Дмитриева высказалась за дополнительную поддержку региональных программ «Развитие долгосрочного жилищного кредитования», «Расселение коммунальных квартир» и «Молодежи – доступное жилье». Деньги на них предлагалось найти за счет отказа от выплат инвестиций АО «Западный скоростной диаметр».

Также, по мнению представителей Партии Роста, в 2020 году можно на 1,2 млрд рублей сократить финансирование строительства инженерной и дорожной инфраструктуры в промзонах «Ржевка» и «Рыбацкое». Сэкономленные средства депутаты предложили направить на покупку еды для находящихся на стационарном лечении больных.

За счет сокращения обслуживания внутреннего долга Петербурга на 3,4 млрд рублей было предложено провести работы по содержанию автодорог, закупив предварительно новую необходимую технику. По ее словам, если дорожная техника не закупалась 10 лет, то выделенных ранее на нее 3 млрд рублей городу будет недостаточно.

2 млрд рублей из компенсационного фонда Партия Роста посчитала необходимым выделить на работы по содержанию зеленых зон и компенсационное озеленение.

Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа и вице-губернатор Евгений Елин не поддержали все озвученные предложения.

Сергей Еремеев

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