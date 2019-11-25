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11:34

Пензенские фигуранты дела "Сети"* прекратили голодовку

фото ЗакС политика Пензенские фигуранты дела "Сети"* прекратили голодовку

Фигуранты дела «Сети» Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин прекратили голодовку, передает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Оксану Маркееву.

По словам Маркеевой, из голодовки молодые люди вышли в пятницу, 22 ноября. До этого они 12 дней отказывались от пищи, требуя начать проверку по их заявлениям о пытках со стороны силовиков.

Ранее голодовку держал фигурант дела из Петербурга, Виктор Филинков – в знак солидарности с политзаключенными. Его госпитализировали с подозрением на желтуху, однако стало известно, что его не помещали в инфекционный блок, и он все время находился в отделении челюстно-лицевой хирургии.  После этого Филинков прекратил голодовку.

Сагынбаев, Пчелинцев и Иванкин – фигуранты дела из Пензы. Также расследование проводится в отношении нескольких петербуржцев. Всего на скамьях подсудимых – девять человек. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить террористические акты против чиновников и сотрудников силовых ведомств, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

Фигуранты дела заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле петербургских фигурантов подтверждали члены ОНК. Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.

 
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14:49    
13:30 Ты-то, тролль пригожинский, здоровья своего не жалеешь, жмешь из себя дерьмо изо всех сил. Надоело - не "слушай". А ещё лучше - не пиши.

13:30   Бордунов  
Обычное дело. Они не первые, даже надоело слушать. Попровоцировали, продажные шакалы-журналюги пошумели, гонорар получили, и хватит. Здоровье для этих уродов дороже идей. Такая сейчас оппозиция.

11:54    
Да чтоб они сдохли!

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