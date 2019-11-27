Петербургский депутат Анохин подготовил законопроект о кредитной амнистии

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин (“Единая Россия”) написал проект федерального закона, согласно которому россиянам должны быть прощены все штрафы и пени по взятым кредитам, в том числе ипотечным. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий.

- Ко мне приходит все больше и больше людей, жизнь которых превращается в рабство. Они все заработанные деньги отдают в погашение штрафных санкций. По сути, у них не остается никаких денег. Поскольку повышаются тарифы, все штрафные санкции мы должны амнистировать для граждан Российской Федерации, - прокомментировал Анохин.

В пояснительной записке к документу он также указал, что списание долгов по санкциям не затронет основные долги граждан по кредитам и начисленные проценты за пользование ими.

Объявить амнистию Анохин предлагает 1 января 2020 года. На кредиты, взятые после этого срока, действие закона распространяться не будет.

Напомним, ранее депутат Анохин подготовил проект федерального закона об ограничении деятельности микрофинансовых организаций. По словам парламентария, эта инициатива до сих пор находится на рассмотрении в совете законодателей. Единоросс намерен в ближайшее время обратиться за поддержкой своих предложений к депутатам Госдумы.

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