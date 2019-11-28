Смольный согласовал на 8 декабря митинг против роста платы за проезд

Администрация Петербурга 28 ноября согласовала митинг оппозиционных сил против десятирублевого роста стоимости разового проезда в общественном транспорте, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции Красимир Врански.

Мероприятие пройдет на площади Ленина и начнется в 14:00.

По словам Врански, на митинге также будет поднята тема повышения тарифов на капитальный ремонт и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

В число заявителей акции вошли, в частности, депутат Заксобрания Надежда Тихонова, лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина и заместитель главы МО «Ульянка» Павел Кондрашов.

Ранее в Смольном объявили, что с 2020 года в Петербурге планируется десятирублевое повышение платы за разовый проезд как в метро (до 55 рублей), так и в наземном транспорте (до 50 рублей). Поправку в городской бюджет, урезающую субсидии транспортным перевозчикам, внес губернатор Александр Беглов.

Напомним, ранее городская администрация приняла уведомление КПРФ на проведение митинга против роста тарифов. Акция коммунистов пройдет на площади Ленина 1 декабря и начнется в 13:00.

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